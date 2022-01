La "Reina del Pop" reveló sus intenciones mediante una transmisión vía Instagram. "No sí si (Britney) estaría interesada... Sería realmente genial", dijo la cantante.

Un inesperado anuncio hizo Madonna mediante una transmisión vía Instagram, donde confesó su deseo de salir de gira con Britney Spears y recrear su icónico beso en los MTV Video Music Awards de 2003.

La cantante de 63 años respondió en directo la pregunta de una seguidora, quien le preguntó si planeaba montar una gira mundial. “¡Estadio, bebé! Yo y Britney, ¿qué pasa con eso?”, dijo.

Acto seguido, señaló que “no estaba segura” si Spears estaría de acuerdo con la idea. “No sí si estaría interesada… Sería realmente genial. Podríamos recrear el (beso) original”, sostuvo. La respuesta, generó decenas de reacciones en la red social.

De acuerdo al portal Page Six, en noviembre pasado fuentes cercanas a Britney afirmaron que su regreso a los escenarios no era “prioridad máxima” en su agenda.

Britney y Madonna

El beso entre ambas tuvo lugar en la ceremonia de los MTV VMA 2003, donde compartieron escenario con Christina Aguilera mientras cantaban “Hollywood”.

Tras el hito, editaron meses después el sencillo “Me Against the Music”, incluido en el álbum de Spears “In the Zone”. En 2008, volvieron a coincidir para un dúo sorpresa de “Human Nature” durante el Sticky & Sweet Tour de la voz de “Vogue”.

En julio de 2021, mediante redes sociales, la matriarca fue enfática sobre el fin de la tutela legal que ejercía Jamie Spears sobre du hija: “Devuélvanle la vida a esta mujer… ¡Esto es una violación de los derechos humanos!”, dijo.