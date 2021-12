La cantante Lisa Gentile es la quinta mujer que acusa al actor Chris Noth (67), intérprete de Mr. Big en Sex and the City y su reboot And just like that, de haberla agredido sexualmente.

La acusación llegó este martes en una conferencia de prensa en que afirmó que en 2002 el actor la forzó a tener relaciones sexuales. Ante su negativa e intentos de detenerlo, dijo, le tocó los pechos y la besó.

Al día siguiente, aseveró, recibió una llamada del actor en que le habría pedido que “no contara a nadie lo de la noche anterior” ya que si lo hacía “arruinaría su carrera y la pondría en la lista negra de la industria”, consignó la agencia EFE.

El caso se suma al de dos mujeres que, la semana pasada en The Hollywood Reporter, advirtieron que habrían vivido una situación similar con el intérprete.

Se trata de Zoe de 40 años y Lily de 31 -sus nombres fueron cambiados para proteger sus identidades-, quienes afirmaron que conocieron al actor en 2004 y 2015, respectivamente, y fueron víctimas de las agresiones.

Otra mujer, de manera anónima, entregó su testimonio a The Daily Beast y acusó que el actor la asaltó sexualmente en 2010 en Nueva York.

En una carta para el portal Independent, la actriz secundaria de Sex and the City advirtió que el actor le tocó partes íntimas y que lanzaba sobre comentarios sexuales como “Chris Noth señaló a mi compañera de trabajo y dijo: ‘Quiero que la aten, la amordacen, y la lleven a mi remolque’“, aseguró.

Frente a las acusaciones, el intérprete respondió que “son categóricamente falsas”.

“Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa que no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salen estas historias. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, sostuvo.

Las protagonistas de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, compartieron la semana pasada una publicación en la que apoyaban a las acusadoras.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que se han presentado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, señalaron.