El actor Chris Noth (67), que interpretó a Mr. Big en la serie Sex And The City y en su secuela And Just Like That (HBO), fue acusado por dos mujeres de haberlas agredido sexualmente.

La información fue publicada por el portal estadounidense The Hollywood Reporter, quienes detallaron que ambas se pusieron en contacto con el medio en fechas distintas.

Se trata de Zoe de 40 años y Lily de 31 -sus nombres fueron cambiados para proteger sus identidades-, quienes afirmaron que conocieron al actor en 2004 y 2015, respectivamente, y fueron víctimas de las agresiones.

Frente a las acusaciones, el actor respondió que “son categóricamente falsas”.

“Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa que no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salen estas historias. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, sostuvo.