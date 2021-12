Se supone que el foco de atención estaría situado directamente sobre la actriz, quien está dando de qué hablar con el reboot de Sex and the City. Sin embargo, su hijo James W. Broderick, revolucionó las redes con la aparición junto a sus padres en la premier de la producción. Los tabloides destacaron el parecido con su famosa madre.

“And Just Like That”, parece un título que escuda la forma en la que el hijo de Mathew Broderick y Sarah J. Parker ha roto las redes, tal como lo describen en sus titulares, portales del espectáculo como Cosmopolitan.

Se trata de un juego de palabras que acompaña, tal como lo hizo James W. Broderick al acompañar a su madre a la premiere de la nueva producción que reúne a (casi todos) los icónicos personajes de la serie Sex and the city.

La revolución en la web con la aparición del hijo de la actriz, tiene una conexión directa con su trabajo, ya que sus seguidores, y hasta los que no lo son, quedaron sorprendidos con lo grande que está el primogénito de SJP. Parece que fue ayer, mientras ella rodaba los capítulos de la exitosa serie, que su hijo era tan solo un niño que atraía la atención de la prensa, por extensión de su famosa madre.

En el presente, fue imposible que los tabloides estadounidenses dejaran de escribir respecto a su actual apariencia, desviándose del foco principal que era el esperado reboot, y que otros medios internacionales hicieran eco de sus líneas. Sucedió, And Just Like That…

Así luce Sarah Jessica Parker en la premiere de And Just Like That en Nueva York. pic.twitter.com/XBfHApzdN4 — Babe Magazine (@babemagazinemx) December 9, 2021

De bebé actor, a un joven con gran parecido a su madre

La temporada 5 de Sex and the City fue corta. Había una razón de peso: Sarah Jessica Parker estaba embarazada de su primer hijo, de los tres del matrimonio Broderick-Parker.

Los ocho capítulos que se rodaron al respecto, tenían la tarea de cautivar, como las cuatro temporadas anteriores al público, pero sin que se notase el estado de la actriz protagónica de la serie. Caroline Marie (Carrie) Bradshaw no contemplaba en el guión un embarazo como el que vivía en la vida real, acompañada de su esposo, protagonista de Ferris Bueller, entre otras cintas.

Fue así como vino el receso para adentrarse en la nueva vida de una madre, dejando atrás la fantasía de una serie que la dejaba ver empoderada, a la moda por las calles neoyorquinas y en busca de la relación perfecta, con el hombre equivocado (Mr.Big).

Nada fue igual cuando llegó a su vida James Wilkie Broderick, un 28 de octubre del año 2002. Con su crecimiento, documentado por los paparazzis, le ha sido difícil escapar a la lente pública.

Steal James Wilkie Broderick’s look by pairing a checked shirt with denims. Top off with a matching hat! #SMTweens pic.twitter.com/5v8ltyy5K5 — SM Tweens (@SMTweens) June 20, 2014

Si bien la serie en la que su madre era estelar no contempló que tuviera un hijo en la trama, sí incluyó en la sexta temporada la participación de James, como el hijo de Aidan Shaw (John Corbett), quien, para muchos, era el verdadero amor de Carrie.

Durante el diálogo entre ambos, el hijo de SJP parece interactuar con los dos personajes durante la escena, debido a sus adorables balbuceos. Pocos sabían quién era ese bebé que robaba pantalla.

La aparición de James, parecía delimitarle el camino, a través de sus famosos padres, dos grandes de la pantalla.

No obstante, el primogénito de dichos actores hoy se dedica a sus estudios al 100% y tiene afición al fútbol. No se vislumbra la actuación en un futuro próximo o, al menos, no lo han anunciado.

James W. Broderick y Sarah J. Parker en la premiere

Han pasado casi 2 décadas de su participación fugaz en Sex and the City. Sin embargo, y pese a que su vida se mantiene alejada de los escenarios, su madre, y el parecido con esta, lo acercan al interés de los tabloides y de los fans.

Prueba de lo anterior, es la forma en que replicaron la aparición del joven en la premiere de And Just Like That, dándole sendos espacios para hablar de cómo ha pasado el tiempo, dejando atrás al niño fugaz actor, o al que comparecía con su madre a sitios públicos (sin mayor privacidad), para convertirse en un hombre que está decidiendo su camino, sin que sus padres estén interviniendo para que aparezca en alguna producción.

Por cierto, las fotografías que han salido a la luz durante la premier, dan cuenta de la complicidad entre Sarah y James. Al lado, aparece Mathew Broderick, acompañando, como siempre, el triunfo de su esposa actriz. El actor se mantiene alejado de los escenarios, como disfrutando lo que SJP ha cosechado. Ambos forman uno de los matrimonios calificados como de los más sólidos de Hollywood.