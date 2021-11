La industria de Hollywood sigue sorprendiendo con sus historias. Entre estas, las que tienen que ver con los reencuentros de series que son llevadas a la pantalla grande.

El trasfondo de un rodaje así, tiene un costo para quienes deben mantenerse vigentes ante un público que se debate entre el más fan de sus artistas y otro posicionado en el espíritu más hater, dispuesto a despedazar a comentarios a quien les parezca obsoleto, sobre todo si es mujer en dicha industria.

La creencia de una fuente de la eterna juventud parece motivarlos. Al menos, esa es la conducta que mostraron algunos usuarios de redes sociales, quienes reaccionaron de la peor forma ante las imágenes de Sarah Jessica Parker, en el marco del reboot de Sex and the City.

And Just Like That: las fotos que generaron el ataque contra SJP

La nueva película And Just Like That, reunió a las protagonistas de la exitosa serie (con excepción de Kim Catrall) ambientada en Nueva York, mostrando a un grupo de amigas con distintas personalidades, pero dispuestas a sobrevivir entre moda, desamores y más, en esa implacable jungla de cemento.

En medio de dichos rodajes, apareció la polémica. Sarah Jessica Parker se dejó ver con una melena plateada al natural, con un look que la pandemia hizo asumir a millones de mujeres, confinadas al encierro y a una vida sin amoniaco o tinturas.

Se trata de una situación normal en la vida de las personas, hombres o mujeres. Famosos o no famosos. Al menos, eso parecía. La actriz de 56 años no imaginó la reacción de una parte de los usuarios de redes sociales cuando se viralizaron unas fotografías, mientras almorzaba con su amigo, el conductor Andy Cohen (53 años).

No solo la atacaron por sus canas, sino por las arrugas en su rostro.

Leyendo lo de Sarah Jessica Parker, veo la hipocresía de la sociedad; atacar a mujeres por su edad, pero no a los hombres. Ella estaba al lado de Andy Cohen, también con canas, pero todas las críticas fueron para ella. La gente envejece, y puede seguir viviendo plenamente. pic.twitter.com/LV7qsbxU82 — Melanie Camarena (@melaniecamaren) November 13, 2021

“Cabello gris, cabello gris, cabello gris. ¿Tiene canas? Estoy sentada con Andy Cohen, y él tiene la cabeza llena de canas y es exquisito. ¿Por qué está bien para él? ¡No sé qué decirles a ustedes!” dijo una extenuada figura pública, con la doble agenda de personas que ven la exigencia de la eterna juventud en las mujeres.

“Hay tanto discurso machista sobre nosotras, que no ocurriría contra un hombre”, declaro la actriz, en una entrevista a Vogue, retomada por diversos medios, entre estos, usmagazine.com.

La también diseñadora de modas, aseguró que ve “mucho odio en Instagram, una red social que se creía más amigable, con respecto a otras como Twitter.

“Especialmente en las redes sociales. Todos tienen algo que decir. ‘Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas"”, aseguró.

Luego, vino la frase más contundentemente reflexiva, una que muchas mujeres quisieran decir, con el alcance que solo una figura del espectáculo posee, pero con el mismo valor para todas.

“Casi se siente como si la gente no quisiera que estemos perfectamente bien con el lugar en el que estamos, como si casi disfrutaran que nos duela lo que somos hoy, ya sea que elijamos envejecer de forma natural y no lucir perfectos, o si tú lo haces. algo si eso te hace sentir mejor ”, continuó. “Sé cómo me veo. No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”

Hace 11 años, SJP declaraba a los medios de su país su intención de no pasar por el quirófano para verse más joven. Se trata de toda una ironía, tomando en cuenta que su papel de Carrie Bradshaw era un ícono de la mujer socialité, empoderada y ocupada de su aspecto.

Let me fix this: “Andy Cohen, 53, shows off his gray hair while out with Sarah Jessica Parker” pic.twitter.com/3AYPI9AeyZ — Emily (@emilybernay) July 20, 2021

Los descargos de un compañero en #DrewBarrymoreShow

Luego de los descargos de Sarah Jessica Parker en Vogue, llegó el turno de su amigo Andy Cohen. En la entrevista con la también actriz, quien hoy conduce un programa diario de entrevistas a otros famosos, el comunicador fue consultado sobre el tema, potenciado por el hecho de que él no es blanco-literal-de ataques públicos por sus canas.

Cohen hizo hincapié en lo que considera una doble moral que se gestó en torno al tema, relacionándolo al hecho de que desde hace años vive a gusto con su cabello blanco, lo muestra al público y no es criticado como lo fue su amiga.

De hecho, el reboot de Sex and the City tiene un espíritu combativo al respecto, al mostrar a “mujeres hermosas viviendo vibrantemente en sus 50”, lo que a su juicio es “un mensaje maravilloso”.

La tendencia de mostrar las canas, ha sido respaldada por otras grandes de la pantalla como Jennifer Aniston, Salma Hayek y Gwyneth Paltrow, según reportó la revista Hola.

En ese sentido, dicha publicación recordó a Andy MacDowell luciendo rizos (o chochos), con la tendencia grey blending, según la actriz, el look está inspirado en otra grande: Jane Fonda.

De lo que se trata es de promover el estado natural de las que muchas veces son emplazadas a no envejecer en la industria cinematográfica, con un público hater que olvida que se trata de mujeres con derechos como el resto de féminas, quienes se ven representadas cuando una o varias de sus íconos deciden rebelarse y pisar una alfombra roja con las canas al viento y la frente en alto.