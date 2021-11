La cantante nacional Mon Laferte, de nombre real Monserrat Bustamente (38), reveló haber sufrido un abuso durante su infancia.

Sus declaraciones llegaron en conversación con La Tercera, tras el lanzamiento de su nuevo disco 1940 Carmen, donde retrata algunos aspectos de su vida cotidianos y otros más traumáticos.

En la canción A crying diamond, la cantante narra crudamente el abuso sexual de un hombre de 40 años contra una pequeña de 13. Un hecho que, ella confirmó, fue real.

“Este es un tema que nunca había querido tocar, que todavía me da mucho pudor pero que lo puse en la mesa. Un abuso que sufrí en mi infancia. No me habría atrevido a abordarlo yo creo si no hubiese estado en hormonas”, reconoció la viñamarina, que espera a su primer hijo.

La cantante agregó que decidió contar parte de su historia ahora debido a su “estado de hipersensibilidad, de las hormonas y el deseo de la maternidad”.

“De alguna manera empezó a surgir en mí como un instinto maternal desde el momento en que lo empecé a intentar. No creo que le pase a todas las personas, todas las mujeres somos distintas, pero empecé a pensar mucho en eso, como en mi niña también, en mi pequeña, en este deseo ultra protector de mi parte”, explicó.

Bustamente contó, además, que sus cercanos saben sobre lo ocurrido y que sus seguidores le “han mandado mensajes bonitos, aunque no todo el mundo sabe si es una experiencia personal o no”.

A crying diamond, en tanto, es la primera canción en inglés de la solista y es parte de 1940 Carmen, sucesor del disco Seis y el segundo publicado en menos de 12 meses.

Escucha A crying diamond a continuación: