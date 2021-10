La cantante Mon Laferte compartió en Instagram una foto de sus cinco meses de embarazo, bromeando con ello.

“Les juro que sólo es un bebé… Y unas pizzas”, escribió junto a la foto donde aparece luciendo su vientre.

La intérprete chilena incluso recibió las felicitaciones de la cantante norteamericana Gwen Stefani, con quien grabó un tema navideño en 2018. “Congratulations”, posteó en la postal.

Laferte anunció en agosto pasado que estaba esperando su primer hijo. “Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos porque antes no quería tener hijos”, reveló mediante un video vía Instagram.

“Ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas y cambios de peso y de humor. Ha sido difícil… Y entremedio de eso tuve una separación con mi oficina, que ha sido complejo. No voy a entrar en detalles, pero ha sido complejo. Ha sido una mierda”, agregó, tras dibujar una sonrisa con evidente nerviosismo.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo; pero es que ya no puedo, ya no puedo seguir un día más… Me siento a medias de alguna manera”, señaló.

Pero a pesar de su felicidad, la intérprete reconoció que también afecta su autoestima.

A través de Instagram Stories respondió una serie de preguntas, en la cual recibió un comentario señalándole que “embarazada es aún más hermosa”, a lo que la cantante contestó que: “Gracias. Tengo el autoestima por el suelo, con este pelo sin podérmelo pintar y las hormonas”.

A su vez, le preguntaron si pensaba abandonar la música por su estado actual, a lo que respondió que “no, al contrario. Quiero experimentar la música embarazada”.