A casi una semana de la audiencia de Britney Spears en tribunales para poner fin al control legal y financiero de su padre, la justicia estadounidense rechazó la suspensión de Jamie Spears como tutor de su patrimonio.

La noticia ha sido dada a conocer por TMZ, donde especifican que la solicitud del abogado Sam Ingham fue negada por un juez de California.

Con esto, Jamie se mantendrá, al menos por ahora, en el cargo que ha ocupado los últimos 13 años. La idea del abogado era mantener al margen al progenitor tal como lo exigió en noviembre pasado, también sin éxito.

Ingham solicitaba que Jamie fuera reemplazado por los representantes de Bessemer Trust, firma de asesoramiento financiero que en los próximos días comenzará a oficiar como co-conservador (junto a Jamie Spears) del patrimonio de la artista.

Tal como detalla TMZ, la decisión de no remover a Jamie de su cargo fue adoptada tras el bullado testimonio de Britney en la audiencia de la semana pasada, donde argumentó específicamente por qué quería a su padre fuera de la tutela.

“Mi padre disfruta el control que tiene sobre mí”, declaró la artista. “Gano dinero para tanta gente y estoy cansada de que me digan que no soy suficiente. Ya me cansé. Tengo el derecho de usar mi voz para defenderme”, agregó.

“La custodia no tuvo ningún sentido desde su inicio. Le pago a gente para que me controle. He trabajado desde los 17 años y esta custodia es un abuso”, remarcó la cantante.