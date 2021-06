Fue hace 13 años que la cantante estadounidense Britney Spears (39) perdió el control sobre su vida. Un tribunal de California le entregó su tutela a su padre, James Spears, luego de su errático comportamiento en 2008.

Las imágenes de los paparazzis fueron virales, incluso, en esos tiempos: mostraban como desató su violencia en un inexplicable ataque. Tras ese episodio, fue ingresada a una clínica psiquiátrica en la que se rehabilitó.

Este miércoles, y luego que ella lo solicitara, la artista acudió hasta la Corte Superior de Los Ángeles para declarar sobre la tutela e intentar retomar las riendas de su vida.

La tutela

El prolongado colapso mental que siguió a su divorcio de 2006 y la batalla por la custodia de sus hijos, Spears fue fotografiada en estaciones de servicio descalza o conduciendo con un hijo en su regazo.

En otra escena, tomó un paraguas y comienza a golpear el vehículo de un paparazzi, una imagen que se volvió icónica.

Los detalles de la tutela, cuyas razones y términos precisos figuran en documentos judiciales confidenciales, ha sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos años. Sus fanáticos han pedido su “liberación” en reiteradas oportunidades a través de redes sociales, donde el hashtag #FreeBritney (Liberen a Britney) es más que popular.

Esto, especialmente luego que la intérprete de Baby one more time comenzara una pausa indefinida en su carrera musical.

Desde 2020, no obstante, y luego del revuelo mediático, otro tribunal decretó que la firma Bessemer Trust se convirtiera en cotutora. La decisión llegó después de que el equipo legal de la artista expresara su “fuerte oposición” a que su padre continúe ejerciendo el control total sobre su vida.

Un documental de FX y The New York Times, llamado Framing Britney Spears y lanzado recientemente, se sumergió en su dramática historia y en su lucha. En él se sugiere que Spears fue manipulada y llevada a la ruina emocional por un entorno mediático insaciable, en el que sus imágenes se vendieron por más de un millón de dólares.

La declaración

Fue en abril pasado que el abogado de la artista, Samuel Ingham, anunció públicamente que ella deseaba hablar en los juzgados, algo que llevaba sin hacer desde el 10 de mayo de 2019, cuando su declaración se tomó a puerta cerrada y nada de lo que dijo se hizo público.

En ese momento, según reportó la agencia de noticias EFE, medio centenar de seguidores de la considerada princesa del pop se reunieron frente a los juzgados de Los Ángeles con pancartas en apoyo y mensajes que calificaban de esclavitud la tutela legal por la que son controlados todos los bienes y decisiones.

Su declaración ocurrió virtualmente este miércoles, cuando la intérprete afirmó que su “padre disfruta el control que tiene sobre mí”.

Dijo, además, que “le he dicho al mundo que estoy bien y feliz”, y así se ha mostrado a través de sus redes sociales. No obstante, agregó que en realidad “no estoy bien, no estoy feliz, no puedo dormir”.

“Lo que he vivido es vergonzoso y desalentador, y es la principal razón por la que no hablé abiertamente. Pensé que nadie me creería”, apuntó, señalando directamente a su padre: “No tiene sentido que una persona bajo una tutela legal gane dinero”.

Su llamado fue a que “me devuelvan mi vida. Han pasado 13 años y ya es suficiente”.