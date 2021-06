La actriz Mayte Rodríguez decidió responder. Luego de varios cuestionamientos a través de redes sociales por, supuestamente, retomar su relación con el futbolista nacional Alexis Sánchez, afirmó que entre ellos sólo existe “cariño y buena onda”.

La mediática pareja se tomó las portadas de medios de espectáculos entre julio de 2017 y septiembre de 2018, en momentos en que compartieorn un noviazgo que ya terminó.

En ese minuto, ambos utilizaron redes sociales para dar a conocer su decisión que sorprendió a los seguidores de ambos.

“Hace ya un tiempo, con mucho amor y respeto decidimos terminar nuestra relación de pareja y tomar caminos diferentes, deseándonos toda la felicidad y lo mejor para nuestras vidas”, señalaron en sus cuentas de Instagram.

Meses más tarde, la también hija de la actriz Carolina Arregui comenzó otra relación, que igual quebró, con el actor mexicano Diego Boneta, con quien fue vista por primera vez en la alfombra roja del Festival de Viña de 2019.

Y a pesar del tiempo, en las últimas semanas creció un rumor que indicaría que Rodríguez y Sánchez se habrían reencontrado. Todo esto, en medio de lo que sería un fallido matrimonio de la actriz con un empresario chileno.

No obstante, luego de la pregunta de un internauta en Instagram, la intérprete aclaró lo que ocurrió.



“¿Qué le hiciste ahora a Alexis?”, le preguntó un usuario identificado como Joaquín.

“Joaquín, como tú y varios más me preguntan, te respondo… No le he hecho nada, no sé de donde aparecer estos dichos por periodistas de farándula”, afirmó.

“Aclaro que existe cariño y buena onda. Pero no hay relación hace par de años”, agregó.

Recordemos que este sábado, a horas del comienzo de la Copa América 2021, fue comunicado que Sánchez sufrió un problema muscular que lo obligaría a perderse toda la primera fase del encuentro.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el jugador Alexis Sánchez, tras el entrenamiento de ayer, presentó una lesión muscular de plantar delgado”, informa un comunicado.

“El tiempo de recuperación estimado supera la primera fase de la Copa América 2021”, agrega la misiva pública.