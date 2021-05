El actor Benjamín Vicuña reaccionó la tarde de este viernes a los rumores de medios argentinos y chilenos que indicaban que había asistido a las grabaciones de la producción El primero de nosotros, en el país trasandino, con síntomas de covid-19. “La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular”, señaló.

Según reportó Infobae, los rumores comenzaron con la periodista Paula Galloni en el ciclo radial Esto no es Hollywood. “El intérprete explicó que los tenía (los síntomas) hacía 4 días y no entendía por qué no lo dejaban entrar”, dijo.

La información fue difundida, además, por otros medios dedicados al espectáculo. No obstante, el actor y pareja de la argentina María Eugenia ‘China’ Suárez, confirmó a través de Instagram que los dichos son falsos.

“No tengo covid. Estoy bien. Tengo mis dos vacunas puestas en Chile“, aclaró a través de sus Historias de Instagram.

Agregó que “Me hisopo (por prueba PCR) cada 72 horas hace ya más de ocho meses debido a mis compromisos laborales y me tomo mi trabajo y los protocolos muy enserio”.

Acusó, además, que “es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando”.

Argentina, según datos de la Universidad Johns Hopkins, tiene 3,6 millones de casos confirmados de covid-19 y más de 76 mil fallecidos a causa de la enfermedad.

El actor, que recientemente terminó las grabaciones en Chile de la teleserie Demente (Mega), puntualizó en la publicación manifestando que “sin duda la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos”. “Este tipo de noticias afectan a una industria y a una sociedad golpeada”, cerró.