El actor estadounidense Adam Sandler (54), respondió brevemente este martes luego que se viralizara un video en la aplicación TikTok, que muestra a una mesera impidiéndole el paso a un restaurante de la cadena IHOP tras no reconocerlo con mascarilla.

Las imágenes, que acumulan más de 10 millones de reproducciones, muestran a la celebridad llegando hasta el local de la ciudad de Los Angeles, California, acompañado por su hija. No obstante, el recinto estaba en su máxima capacidad y el actor no pudo ingresar.

Debido a esto, según cuenta en el video la tiktoker identificada como Dayanna.rodas, les dijo que debían esperar media hora para poder sentarse en una mesa, ante lo que Sandler y su acompañante decidieron dar media vuelta y retirarse del lugar.

A través de Twitter, Sandler sostuvo bromeando que “para que conste, sólo me fui del IHOP porque la amable mujer me dijo que el “todo lo que puedas comer” no aplicaba para los milkshakes”.

For the record, I only left the IHOP because the nice woman told me the all-you-can-eat deal didn’t apply to the milkshakes.

— Adam Sandler (@AdamSandler) May 4, 2021