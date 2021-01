Príncipe William y la actividad secreta con la que recordó a Lady Di: está ligado a su infancia

El pasado martes se dio a conocer que el príncipe William visitó en secreto The Passage, centro benéfico que ayuda a personas en situación de calle, dándoles comida y otros recursos.

Según relató el director ejecutivo de la organización, Mick Clarke, el duque de Cambridge se ofreció como voluntario en tres ocasiones, previo a la Navidad.

En el centro ayudó a preparar comida y también conversó con las personas sin hogar que se encontraban en el hotel de emergencia que dispuso The Passage, en el marco de la pandemia.

Because we thought you might need a good news story!

If we've learnt anything from previous lockdowns, it's the willingness and determination of so many to do what they can to help. We would like to thank staff and volunteers for their work at this time. https://t.co/9VAhL9lWAP

— The Passage Charity (@PassageCharity) January 5, 2021