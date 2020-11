La actriz australiana Rebel Wilson de 40 años, vivió un “Año de la Salud” este 2020. Su propósito fue alcanzar los 75 kilógramos y lo logró este fin de semana, según anunció a través de sus redes. “No se trata de un número de peso, se trata de estar saludable”, escribió.

En octubre pasado, la actriz de Pitch Perfect y ¿No es romántico? ya había mostrado un notorio cambio físico, anunciando que estaba a sólo tres kg. de su meta. Cuatro meses antes, informó que había perdido 20 kg.

, contó Wilson en su Historia de Instagram este fin de semana. “Aunque no se trata de un número de peso, se trata de estar saludable, necesitaba una medida tangible para tener como meta y eran 75 kg”, continuó.

El progreso fue compartido a través de sus redes sociales. Cuando confirmó que ya estaba cerca de su objetivo, publicó una fotografía en la que mira el horizonte tras una caminata matutina en la ciudad de Los Angeles, Estados Unidos.

Junto a la imagen, la estrella de la comedia aseguró que, en medio de la jornada deportiva, también hizo “un par de carreras de 100 metros para aumentar aún más la frecuencia cardíaca”.

Su entrenador personal, Jono Castano, comentó la publicación. “¡Increíble, jefa! Ya lo tienes”, escribió.

La actriz comunicó que este martes realizará un Live en Instagram a las 18:00 horas de Nueva York (20:00 horas en Chile) “para compartir cosas con ustedes y agradecer a todos por su apoyo. Así que hasta entonces…”

En el programa The Drew Barrymore Show, a comienzos de noviembre, Wilson contó que “nunca me concentré realmente en mi salud, lo cual probablemente era obvio (…) y comía un montón de azúcar. Ese era mi vicio. Soy muy golosa, me encantan los postres”.

Para ella, la fama fue uno de los factores que la llevó a subir de peso. “Hay mucho estrés que viene con eso y supongo que mi forma de lidiar con eso fue simplemente comiendo donas”, comentó.