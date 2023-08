El trámite online está disponible para pensiones de las ex Cajas de Previsión Social, de leyes de reparación y Pensión Garantizada Universal.

Para revisar si un usuario no ha ido a cobrar su pensión del Instituto de Previsión Social (IPS), la misma institución habilitó un servicio de consulta web en Chileatiende, que permite verificar si se hizo un cobro a lo largo de los últimos meses.

En ese sentido, el trámite está disponible para los siguientes pensionados:

Pensiones de las ex Cajas de Previsión Social. Pensiones de las leyes de reparación. Pensión Garantizada Universal (PGU).

No obstante, en la sección “Revisa si no has cobrado la PGU u otra pensión pagada por el IPS” podrás revisar el estado actual de los beneficios disponibles. PINCHA AQUÍ para verlo.

De igual forma, para realizar la consulta web, es necesario contar con el RUN y fecha de nacimiento del titular del beneficio estatal.

¿Qué hacer si tengo un pago pendiente del IPS?

Asimismo, en el caso de que haya una pensión pendiente para ser cobrada, y esta aparezca en el sistema luego de realizar la consulta, la persona pensionada debe contar con la ClaveÚnica.

Vale mencionar que el pago puede ser recibido en una cuenta bancaria del titular del beneficio o mediante un pago presencial por los siguientes proveedores del IPS:

Caja Los Héroes. BancoEstado.

Hay que resaltar que si no se cuenta con ClaveÚnica, se debe llamar al Call Center 101 o ir directamente a una de las sucursales de ChileAtiende.

Es importante recordar que el trámite solo se puede hacer a través de los canales oficiales, tales como, Chileatiende e IPS.

Además, desde el Instituto de Previsión Social, informaron que nunca solicitarán las claves personales por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp.