Como cada año en la previa a las celebraciones de finde año, en Chile habrá beneficiarios de un Aguinaldo de Navidad que entrega el Estado.

Los funcionarios públicos también obtendrán un beneficio (con distintos montos) y, en el sector privado, la situación está sujeta a otras condiciones.

¿Quiénes recibirán el Aguinaldo de Navidad del Estado?

El beneficio monetario se entregará a pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) -que cumplan los requisitos- junto con la respectiva pensión de diciembre.

El aguinaldo no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

¿De cuánto es el monto del Aguinaldo de Navidad?

Para este año 2021 es de $23.704 y solamente se pagará a quienes estén pensionados al 30 de noviembre de 2021, detalló Chile Atiende.

El monto se incrementará en $13.392 por cada persona que, al 30 de noviembre de 2021, la persona pensionada tenga acreditada como carga familiar.

El Aguinaldo de Navidad llegará a: -Pensionados del IPS que tengan una Pensión Básica Solidaria de Vejez o de Invalidez.

-Pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

-Pensionados de las ex Cajas de Previsión y ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS).

-Pensionados de Caja de Previsión de Dipreca y Capredena.

-Pensionados de las Mutualidades de Empleadores de la Ley Nº16.744.

-Pensionados de reparación (Rettig y Valech).

-Pensionados de AFP o compañías de seguro con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

-Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

-Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad Mental.

Funcionarios públicos

Por ley, los funcionarios del sector público a contrata y de planta reciben -dependiendo de su sueldo- un aguinaldo que fluctúa entre $31.000 y $60.000, aproximadamente.

El Estado está obligado por estatuto a entregarles dicho dinero en su remuneración de diciembre.

Trabajadores del sector privado

En el sector privado el escenario es distinto: el empleador no tiene obligación legal de entregar aguinaldo a sus colaboradores (como sí lo son, por ejemplo, las gratificaciones).

No obstante, Chile Atiende indicó que un trabajador del sector privado puede tener derecho a recibir aguinaldo de Navidad en caso de que: