El atún enlatado es un alimento muy consumido en Chile, por su bajo costo económico y por la fácil adquisición y consumo.

Dada esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) decidió realizar un estudio para determinar las características nutricionales, así como la presencia y concentración de metales pesados en una muestra de las 10 marcas de atún en conserva (lomitos en agua) más frecuentes en los supermercados físicos y online de Chile.

Stefan Larenas Riobó, presidente de Odecu, destacó que la realización de este estudio permitió verificar “que las marcas de atún enlatado que se comercializan en Chile, en general, cumplen con las normativas vigentes” y que, por ende, son productos inocuos para el consumo humano, ya que la presencia de algunos metales pesados se encuentra dentro de los rangos permitidos.

Sin embargo, sostuvo que es importante reiterar que el RSA (Reglamento Sanitario de Alimentos), no establece límites para todos los metales pesados que podrían estar presentes en el atún, como lo son el Arsénico, Cadmio, Cromo y Plomo, los cuales sólo fueron posible analizar con la normativa del Sernapesca. No obstante, para el Antimonio, no hay límites establecidos a nivel nacional y tampoco se encontró en las normas internacionales.

“Por esto, en lo que respecta a la reglamentación chilena, es importante que se actualice y evalúe la posibilidad de igualarla a los límites establecidos por la normativa de la Unión Europea, esto para algunos de los metales analizados en este estudio”, sostuvo la Odecu.

Calidad nutricional

Respecto a la calidad nutricional de este alimento, el atún en conserva entrega un buen aporte de proteínas de alto valor biológico y de ácidos grasos poliinsaturados, destacando el aporte de omega 3 (DHA/EPA). Por ende, las marcas de la muestra que cumplen con lo que declaran y presentan los mayores valores de proteínas y omega 3, junto con un menor aporte de sodio, serán una buena elección.

De todas formas, agregó el análisis, la recomendación es consumir con moderación, lavar el atún con agua antes de consumirlo, para disminuir su contenido de sodio y mantener las recomendaciones mencionadas con respecto a las características físicas de las latas, además de no utilizar la misma lata para guardar lo que no se consumió una vez abierto.

“Por lo tanto, es importante destacar que siempre será mejor y recomendado consumir atún fresco que el enlatado”, puntualizó el estudio de la Odecu.

Marcas

Considerando lo anterior, la marca de atún que cumple con lo que declara en el envase, tiene el mayor aporte de proteínas, omega 3, y tiene la menor cantidad de sodio es Robinson Crusoe.

En tanto, la marca que presenta la mejor relación costo-beneficio, cumple con lo que declara, tiene buenos niveles de aportes y además un precio conveniente, es Lider.

Por último, “la marca que no se recomienda, ya que presenta dos incumplimientos en la tabla comparativa, muestra la cantidad de sodio más alta del estudio, y además de no lograr contacto con la empresa, es Bonanza”, dijo la Odecu.

Finalmente, con respecto a la especie de atún comercializada en Chile, Odecu intentó consultar a las empresas y sólo obtuvo la información de 4 de las 10, que son las que responsables por las marcas Merkat, Otuna, Robinson Crusoe y San José.

“Todas estas informaron que la especie que comercializan en Chile es la Katsuwonus pelamis, una de las especies declaradas como apropiadas para consumo por la norma para el atún y el bonito (tipo de atún) en conserva CXS 70-198 del Codex Alimentarius”, precisó el análisis.

De las demás empresas, 3 recibieron la consulta, pero no respondieron y con las otras 3 no se logró el contacto para realizar la consulta, “lo que es lamentable pues se trata de una información básica, pero de real importancia, para que el consumidor tome una decisión de compra bien informada”, dijo la Odecu.

Detalles del Estudio

Para la realización de los análisis se realizó un sondeo y solicitud a diversos laboratorios nacionales, siendo escogido el laboratorio SGS Chile. Asimismo, los resultados expresados en el informe se realizaron en base a la normativa chilena RSA y para aquellos que el RSA no determina los límites, se utilizó el Manual de Inocuidad y Certificación del Servicio Nacional de Pesca. Las muestras analizadas fueron: Angelmo (Inmuebles Cataluña), Bonanza (Agrocommerce), Cuisine & Co. (Cencosud Retail), Lider (Walmart Chile), Merkat (Alvi Supermercados Mayorista), Otuna (Comercial F.H. Engel), Robinson Crusoe (Pesquera Trans Antartic), San José (Orizon), Tottus (Hipermercados Tottus) y Van Camps (ICB).

El estudio completo: