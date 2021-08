El sector inmobiliario ha sufrido los embates del estallido social y la pandemia, pero aun así, durante un período logró recuperarse.

Ahora, nuevamente un alza de precios en los materiales de construcción mantiene preocupados de forma transversal a este rubro. Esto, de acuerdo a un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción.

En palabras de los expertos de Alpha Inmobiliaria, de mantenerse este panorama, las consecuencias serán cada vez menos favorables para los inversionistas.

Esto puede derivar en una caída considerable en la demanda de inmuebles como activo.

El estudio llamado “Stock y Precios. Materiales y Artefactos”, impulsado por el Comité de Industriales y Proveedores (CIP).

Contempló la participación de 61 empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción, de la zona centro sur de Chile.

Tuvo como propósito entregar un panorama del mercado proveedor de insumos en época de pandemia, para así aportar a la planificación de las compañías del rubro.

Los principales resultados que arrojó esta pesquisa, es que el fierro y la madera, presentan los mayores quiebres de stock. También, muestran un alza en sus precios de alrededor de un 10%, siendo la madera el material con mayor aumento: entre un 20% y un 25%.

En esa misma línea, Max Schnitzer, gerente general de Alpha Inmobiliaria, comenta que “los factores causantes de esto se deben primero a la pandemia, con las restricciones se produjo un menor flujo de movilidad”.

Medidas a considerar

Además de la escasez de insumos, factores como los permisos de edificación, están contribuyendo de igual forma a una baja oferta de inmuebles, lo que también impacta en el valor del mercado.

Según cifras de la CChC, los permisos de edificación bajaron 24% en junio respecto a mayo, aunque subieron 9,2% frente al mismo período del año anterior.

En relación a junio de 2019, pre pandemia, la caída llega a un 29%.

“Los inversionistas deben saber que los costos de construcción no se pueden calcular en forma precisa, no se sabe con seguridad cómo la curva de precios seguirá subiendo. Los márgenes no son tan grandes para amortiguar cualquier alza. Por eso se aconseja comprar ahora, aprovechar que todavía las tasas de créditos hipotecarios están bajas y asegurar el precio de hoy, para evitar comprar con una subida del 10% en un año más”, puntualiza Max Schnitzer, gerente general de Alpha Inmobiliaria.