Cencosud, firma tras los supermercados Jumbo y Santa Isabel, habría descartado indemnizar a los consumidores afectados por la denominada colusión de la carne de pollo fresco.

El 8 de abril del año pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema aumentó las multas a las tres cadenas de supermercados -SMU (controladora de Unimarc), Cencosud (Jumbo, Santa Isabel) y Walmart (Lider)- por coludirse en el precio del mencionado producto.

En detalle, sobre las tres compañías pesó una multa de 29.568 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, cerca de US$21,1 millones ($17.869.590.000 en pesos chilenos).

Conforme a ese fallo, las empresas infringieron artículos de la ley “al haber participado del acuerdo destinado a fijar, por intermedio de sus proveedores, un precio de venta para la carne de pollo fresca en supermercados, igual o superior a su precio de lista mayorista, al menos entre los años 2008 y 2011”.

Posteriormente, trascendió que Walmart habría aceptado estudiar una eventual compensación a los consumidores, información que le fue entregada al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en una misiva en la que confirma su interés de participar de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC).

Esta determinación por parte de Walmart podría forzar a SMU y Cencosud a replicar la medida.

Sin embargo, conforme a lo publicado por La Tercera, esta última en sus descargos ante una demanda colectiva que presentó el Sernac ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), desestimó la opción indemnizar a los clientes.

“El ilícito anticompetitivo en cuestión no generó daños a los consumidores, por cuanto no alteró la conducta que habría tenido Cencosud en el mercado en ausencia de la conducta sancionada. Por consiguiente, los daños reclamados son inexistentes”, citó La Tercera.

Los abogados de la compañía argumentaron que “es posible que una conducta colusoria no genere perjuicio alguno a terceros, y pese a ello configure un ilícito anticompetitivo. De hecho, estudios internacionales han determinado que un porcentaje no menor de los carteles no genera daño alguno”.

En la misma línea, afirmaron una “confusión del Sernac” en criterios alusivos a multas.