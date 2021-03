Con estudios en tornería mecánica, Hernán Solís decidió un día dedicarse a la gasfitería y en ese camino siempre se ha sentido acompañado por el Círculo de Especialistas de Sodimac Constructor, especialmente en su afán de seguir aprendiendo y capacitándose.

Hace 16 años que es parte del Círculo de Especialistas y, por lo mismo, ha vivido el cambio que ha experimentado el formato de la Gran Feria de Capacitación Sodimac durante los últimos dos años, producto, principalmente, de la pandemia.

Si bien, extraña la interacción que se daba con colegas, profesores y expositores, Hernán es positivo a la hora de analizar la nueva forma de aprendizaje que ofrece Sodimac.

“Con los medios digitales puedes conectarte y estar en sintonía. Uno en línea igual puede interactuar, buscando las páginas interactuando con los que exponen y viendo a los colegas que están en línea. Uno se congratula de poder seguir participando a pesar del tema de covid, que es un tema que nos aflige a todos”, indica.

Este año participó en varios cursos, especialmente los impartidos por marcas que son afines a su oficio de técnico SEC en gas autorizado, como Junkers, Splendid o Rheem.

“Uno siempre va aprendiendo algo nuevo, siempre va a ser bueno aprender y superarse. A mí Sodimac me brindó una capacidad de trabajo y una nueva oportunidad. Mi formación viene por el lado industrial, yo soy mecánico tornero y ahora en mi etapa mayor, cuando uno busca alivianar las cargas físicas, opté por la gasfitería, un trabajo que bien enfocada da grandes alegrías y grandes satisfacciones”, agregó Solís.

También agradece las opciones de estudios que ofrece Homecenter Sodimac más allá de la Gran Feria de Capacitación Online, en su caso la mayor conexión ha sido con Sodimac Ñuble, que es la tienda más cercana a su domicilio.

“Gracias a ellos he podido capacitarme y acceder a becas importantísimas en el sentido que uno puede prolongar esto en la universidad”, dice.

Pero no queda ahí y resalta la importancia de acceder a estos cursos por las oportunidades que abre. “Es de cajón, porque si no estás capacitado, si no estás preparado, no puedes realizar los trabajos de buena manera. Todos los que estamos integrados en el Círculo de Especialistas tenemos una capacidad innata de poder desempeñarnos en distintos rubros y ahí, visitando la feria, uno tiene una escalerita que depende de uno cómo treparla, pero las bases y la ayuda están”.

Sobre si le ha sido difícil acceder a este nuevo formato online, Hernán vuelve a resaltar el apoyo que han recibido en esta transición desde lo presencial, expresando que “los del Círculo recibimos algún tipo de información. Nosotros podemos acercarnos a la página en forma amigable, con un teléfono celular cualquiera abrimos la página y estamos ingresando directamente, luego de un breve registro, uno está en contacto con la sala y los expositores.”