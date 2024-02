La crisis en el sistema privado de salud no solo ha tensionado la estabilidad financiera de las isapres, sino que ha generado espacio para el surgimiento de nuevas aseguradoras. Este escenario estaría presionando al Ejecutivo para acelerar la tramitación y discusión de la reforma al sistema de salud.

La crisis en las aseguradoras de salud y la salida de más de 600 mil personas del sistema de prestadores privados, solo en 2023, ha generado dos escenarios:

Por una parte, las seis isapres más grandes, afectadas por los fallos de la Corte Suprema, anunciaron su riesgo de caer insolvencia.

Pero por otro lado, se da el espacio para la creación de nuevas aseguradoras privadas de salud, como ya ocurrió con la isapre Esencial, empresa que fue anunciada en 2022 por el Grupo Alemana y que hoy, pese a ser la más nueva, es la que corre con mayor ventaja por no tener cobros excesivos que devolver.

La posibilidad del surgimiento de nuevas isapres

En esta línea, la red de salud UC Christus también dio señales concretas de estar en búsqueda de entrar al mercado.

Los ejecutivos ya concurrieron a la Superintendencia de Salud para avanzar en la tramitación respectiva, según consignó Diario Financiero. Estas conversaciones permitirían establecerse como una nueva aseguradora.

Misma intención tiene el grupo Andes Salud, quien ya durante el 2023 aseguraba que en su red de prestadores a lo largo de cuatro regiones del país, podría ofrecer planes con hasta un 80% de cobertura.

Este sería el atractivo: Fidelizar en una red de salud a los pacientes que ya se atienden en esas instalaciones con una nueva aseguradora, que no tenga problemas judiciales ni financieros.

Nula incidencia en la ley corta

El Superintendente de Salud, Víctor Torres Jeldes, afirmó que están al tanto del interés de algunos grupos económicos sobre incursionar en aquel mercado, a la vez que esto no tendría incidencia en el avance de la ley corta de isapres.

“Es parte de la decisión que tienen los distintos actores del mercado, de poder o no participar en ello. Nosotros no hemos sino notificados formalmente de la creación de ninguna isapre, por lo que no tengo más elementos de juicio de lo que se ha mencionado a través de los medios de prensa”.

“Pero no tiene impacto en la ley corta porque ellos no se formarían como una isapre con los fallos de la corte encima, sino que debieran hacerlo con las reglas del juego que ya están claras”, expresó.

¿Y en la reforma de salud?

A pesar de que esto no influiría en la ley corta, hay quienes aseguran que sí pondría presión en la tramitación de la reforma de salud.

Esto para que las reglas del sistema sean aún más claras y se logre avanzar en problemas como la discriminación por edad y sexo, junto con las licencias médicas falsas, entre otros problemas.

El senador UDI e integrante de la comisión de Salud, Sergio Gahona Salazar, aseguró que el surgimiento de nuevas isapres es positivo, porque permite mejorar y aumentar la competencia en el sector.

Sin embargo, puso acento en la reforma estructural a la salud.

“Creo que lo importante es pensar una reforma integral a la salud de Chile. En el ámbito del sector privado, esa reforma parte por poner término a las declaraciones de salud, como otras situaciones relacionadas con las discriminaciones y otras materias que son importantes”.

“Sin duda, el sistema de salud en Chile, más allá de la ley corta, necesita una gran reforma, y especialmente el sector privado”, enfatizó.

La idea de estos grupos económicos es generar pocos y simples planes con bajos costos de administración. El problema sería para aquellos que estén afiliados en isapres, con mayor riesgo, que no estarían en la mira de las nuevas aseguradoras.