El senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, dijo tajantemente que “es imposible pensar a Chile sin atención de salud privada”.

Las declaraciones del parlamentario fueron entregadas en el programa Conectados de Radio Agricultura, donde fue invitado para hablar de las isapres y la reforma previsional.

“Para que seamos claros de un principio y lo digo yo que soy socialista, para que no haya duda en esto. Que alguien diga no… que todo esto es porque quieren un seguro único o quieren un prestador único del Estado, no, no, no”, manifestó Castro.

Recalcando que “lo que aquí se requiere es seguridad social, distingamos las cosas, no proveedor único, sino que seguridad social con proveedores mixtos, públicos y privados, que estén coordinados, como fue en la pandemia, que se hizo muy bien en la pandemia”.

Es por esto que, a juicio del senador, “hoy día las clínicas tienen un rol clave”.

Recordemos que el sistema privado de salud, se encuentra desde hace meses atravesando por una crisis económica. Fuentes de la industria han señalado que poseen una deuda que ya escaló a los 1.300 millones de dólares.