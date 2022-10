Unilever comunicó que retiró “por precaución” una serie de productos en el mercado estadounidense ante la eventual presencia de benceno, sustancia calificada como cancerígena.

La compañía detalló en un comunicado que se trata de productos “producidos antes de octubre de 2021” de las marcas Dove (Dry Shampoo Volume and Fullness, Fresh Coconut, Fresh and Floral, Detox and Purify, Clarifying Charcoal y Go Active); Nexxus (Refreshing Mist y Inergy Foam Shampoo); Suave (Dry Shampoo Hair Refresher y Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive); Tresemme (Dry Shampoo Volumizing, Fresh and Clean y Pro Pure Dry Shampoo); Bed Head (Oh Bee Hive Dry Shampoo, Oh Bee Hive Volumizing Dry y Dirty Secret Dry); y Rockaholic (Dirty Secret Dry Shampoo).

Unilever entregó un listado con los lotes y remarcó que el retiro preventivo es en el mercado estadounidense.

“Este retiro no afecta a ningún otro producto de Unilever o de sus marcas”, afirmó.

En el mismo comunicado, la empresa aseguró que “el benceno es omnipresente en el medio ambiente. Los seres humanos de todo el mundo tienen exposiciones diarias en interiores y exteriores de múltiples fuentes”.

Y agregó que según algunas evaluaciones “no se esperaría que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en las pruebas causara consecuencias adversas para la salud”.

Asimismo, subrayó que está retirando estos productos “por precaución” y que “no ha recibido informes de eventos adversos hasta la fecha relacionados con este retiro”.

Los productos que están siendo retirados del mercado se distribuyeron a nivel nacional en los Estados Unidos; y se le notificó a los minoristas para que los dejen de exhibir en sus estantes.