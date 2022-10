El puente Bicentenario sobre el Bío Bío en el Gran Concepción, los arreglos en Colón en Talcahuano y un by pass en Los Lagos son parte de los trabajos que tiene a cargo la constructora Claro Vicuña Valenzuela. En las obras no se ven movimientos desde hace días.

La grave crisis del sector de la construcción mantiene sin avances proyectos emblemáticos en todo el país.

Claro Vicuña Valenzuela -una de las empresas constructoras más grandes a nivel nacional y que mantiene decenas de contratos con el Ministerio de Obras Públicas (Mop) y el Serviu- pidió paralizar varias obras, debido a un aumento de costos que no pueden solventar.

La firma nacida en Concepción hace más de 60 años, y que pasó a convertirse en una de las principales de su área en Chile, no entregó información públicamente, pero no se descarta que se declare en insolvencia: su web ya no existe y los teléfonos no contestan.

Obras sin movimientos

En Concepción está a cargo de la etapa final del puente Bicentenario sobre el río Bío Bío, un proyecto con una demora de 10 años.

Hace semanas no se ve movimiento en esa faena, lo mismo que en el eje Colón de Talcahuano, donde los vecinos denuncian el abandono de las obras.

En Los Lagos, en tanto, está sin avances el by pass de Castro, que se adjudicó Claro Vicuña luego del abandono de otra empresa. Lo mismo que en el Bío Bío. En este caso, la constructora argumentó ante el Mop la necesidad de que se actualicen los costos de los contratos, pues en el sector de la construcción los materiales han subido tres veces el IPC.

Hugo Cautivo, seremi de Obras Públicas en el Bío Bío, afirmó que no hay deudas con la empresa y que por el Puente Bicentenario ya se anticipó un 30% del contrato equivalente a más de 8 mil millones de pesos.

Dijo que la petición de término o reprogramación de obras sigue en análisis en la dirección nacional de Vialidad.

La preocupación ante proyectos de infraestructura pública detenidos tiene a varios parlamentarios pidiendo información al Gobierno, entre ellos el diputado Leonidas Romero.

Nicolás León, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, precisó que son 370 los proyectos con dificultades para avanzar por encarecimiento de materiales y reconoció que la insolvencia ha aumentado en un año en el sector.

Claro Vicuña no es la única empresa del sector en graves dificultades y las proyecciones no son alentadoras.

La Cámara Chilena de la Construcción estimó cerca de 100 mil trabajadores desempleados al cierre de este año y una importante caída de la inversión en infraestructura pública en 2023.