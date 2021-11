Esta mañana el candidato presidencial, José Antonio Kast, transmitió a través de sus redes sociales la preparación del desayuno que tomaría junto a su familia previo a ir a votar.

Prepararon huevos y después en la mesa había varios alimentos, entre ellos productos lácteos de dos marcas.

Sin embargo, uno llamó la atención de los que se conectaron a la transmisión online: era NotMilk, de la empresa chilena NotCo, un producto que fue criticado por el aspirante a La Moneda.

Hace unos días Kast emitió una crítica al hablar de la NotMilk, producto desarrollado por The Not Company (NotCo), conocida también por la NotMayo, NotBurger, entre otros: sostuvo que la startup promociona algo que no es leche. Eso sí, el producto en su nombre deja claro que no lo es.

Durante el Encuentro Presidencial de las Startups organizado por SimpliRoute, Kast dijo: “Tengo un debate con ellos (NotCo) porque no pueden promocionar la NotMilk. Eso no es leche. Necesitamos potenciar leche natural de vaca feliz que se alimenta en la pradera”.

El “Not” -tanto en el nombre de la empresa como de sus productos- alude a que ellos elaboran alimentos en base a un algoritmo (Giuseppe), el cual mediante combinaciones de plantas replica en sabor y textura a los productos de origen animal.

En otro encuentro con emprendedores que participó Kast previamente, varios de los presentes eran del rubro lechero. Coincidieron en que la NotMilk en cierta medida “denosta a la leche, como si fuera algo perjudicial”.