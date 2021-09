El presidente del Sindicato de Transbank, Eduardo Pérez, comentó que llevan un 99% cerrado el trato tras lograr un acuerdo con la empresa.

El representante del sindicato afirmó además que ahora están a la espera de que Transbank firme los documentos necesarios para cerrar el proceso.

“Estamos con un 99% cerrado este asunto y recibimos la última versión del documento, ya la firmamos y lo mandamos a la empresa”, dijo Pérez.

“Lo más lógico es que ellos la firmen y esto se vaya directo a la Dirección del Trabajo (DT). Podemos decir que sí tenemos cerrado el acuerdo”, agregó

Continuó diciendo que “Ahora queremos descansar y vamos a hacer los análisis la próxima semana”.

Tras el proceso de negociaciones -que no estuvo exento de polémicas- el presidente del sindicato mencionó que “esto demuestra que el derecho a huelga no es cualquier cosa. Efectivamente es el derecho a negociar, porque hasta antes de eso no nos habían ofrecido nada”.

“El hecho de que haya dado fe al orden jurídico real la DT y nos haya mantenido el derecho a la huelga, hizo que por muy dura que fue, haya sido muy exitosa para nosotros”, aseveró.

Petitorio a Transbank

Según señaló Pérez, Transbank decía que no tenía una “espalda económica” y a pesar de esto, se consiguió -según su criterio- uno de los mejores acuerdos en la historia de convenios colectivos.

“Conseguimos gran parte de nuestro petitorio. Ahora estamos cansados, pero también muy contentos con el resultado”, aseguró.

“Conseguimos cupos de renuncia voluntaria con indemnización, la posibilidad de una indemnización bastante superior al tope legal, que de aquí en adelante a ninguna persona se le descuente por necesidad de la empresa los montos del seguro de la AFC”, dijo el presidente del sindicato.

“La negociación fue solamente a dos años y además conseguimos algunos beneficios más nuevos”, mencionó.

Otro de los beneficios que se consiguieron fue que los papás con custodia de los hijos tuvieran los derechos de sala cuna. Esto, además de extender a preescolar algunos bonos que se daban para la educación de los niños.

“Conseguimos mejorar muchísimo las remuneraciones de las personas con más bajos sueldos en las empresas, además de aumentar los aguinaldos para las fechas especiales”, señaló Pérez.

“También conseguimos que se nos dieran los cuidados para los familiares cercanos que tuvieras accidentes o enfermedades graves. Que no tengan que devolverse los 10 días que nos den, incluso que puedan ser renovados por otros 10 días”, finalizó.