Entre este viernes 24 y lunes 27 de noviembre se realizará una nueva versión del “Black Friday”, con diversas empresas ofreciendo descuentos, especialmente online.

En este contexto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que va a fiscalizar a las entidades que participen del evento, tanto por internet e incluso con inspecciones presenciales, para asegurarse de que cumplan con la normativa vigente y los derechos de los consumidores.

Además, se revisaran los reclamos emanados desde los consumidores, lo que junto con las alertas ciudadanas y mensajes en redes sociales podría redirigir las acciones de fiscalización.

Sernac fiscalizará a las empresas en nuevo Black Friday

Mediante un comunicado, expresaron que oficiarán de forma preventiva a la Cámaras de Comercios de Santiago (CCS), Valparaíso y Puerto Montt, quienes organizan el evento. Esto con tal de que las “empresas asociadas cumplan estrictamente con el deber de información que establece la Ley del Consumidor (LPC) y el Reglamento de Comercio Electrónico”.

El Director Nacional del Sernac, Andrés Herrera, destacó el hecho de que estas compras se van a dar una de las semanas previas a Navidad, por lo que el nivel de profesionalismo de las empresas debe ser mayor, en especial respecto a los plazos de despacho.

“Como Sernac vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las empresas (…) para que esta experiencia de compra resulte beneficiosa y no se convierta en un dolor de cabeza porque el producto no era el adquirido o el plazo de despacho no se cumplió”, enfatizó Herrera.

Información antes de comprar

Desde la institución recordaron que mediante la ley de Reglamento de Comercio Electrónico estipula que las personas tienen el derecho a ser informados de aspectos relevantes antes de comprar. Esto puede ser, por ejemplo, el precio total de producto con el valor de despacho incluido, stock, características relevantes, etc.

Además, el derecho a retracto solo podrá ser excluido en caso de productos que, por su naturaleza, no pueden devolverse, o que pueden caducar con rapidez, además de ciertos servicios.

Recordemos que esto hace referencia a que una persona puede arrepentirse de la compra, ya sea electrónica, telefónica o por catálogo, en un plazo de 10 días siguientes a la recepción del producto o contratación del servicio.

Finalmente, el Sernac recalca que en caso de infracciones, las empresas arriesgan multas de hasta 300 UTM, unos $19 millones. Además, el Servicio puede iniciar Procedimientos Voluntarios con el fin de lograr compensaciones, o interponer demandas colectivas ante tribunales.