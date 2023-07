La Casa Blanca presumió este martes de haber registrado la menor tasa de desempleo entre la población latina e hispana hasta la fecha, que el pasado junio se situó en el 4,3%.

La agenda económica del presidente Joe Biden, bautizada como “Bidenomics”, aseguró haber conseguido también la menor tasa de desempleo entre los jóvenes latinos de 16 a 19 años, que llegó al 14,5% también en junio, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

La Presidencia agregó que esa agenda económica se asienta en tres pilares: efectuar inversiones públicas inteligentes, empoderar y educar a los trabajadores para aumentar la clase media y promover la competitividad para reducir los costos y ayudar a empresarios y pequeños negocios a florecer.

“Aunque nuestro trabajo no ha terminado, ‘Bidenomics’ ya está ofreciendo resultados para los estadounidenses, incluidos los latinos”, agregó la Presidencia estadounidense, que se felicitó a si misma además de haber reducido la tasa de pobreza infantil latina más de un 7% desde su llegada al poder en enero de 2021.

Growing the economy by creating jobs.

Lowering costs for hardworking families

Making smart investments in America.

That’s Bidenomics.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 9, 2023