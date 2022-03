El ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso esta mañana en el seminario “Las claves del nuevo ciclo económico” donde entregó los primeros lineamientos a cargo de la cartera.

Marcel recordó -en la actividad organizada por Diario Financiero- que esta semana le correspondió al Ministerio aplicar el mecanismo de amortiguación Mepco (Mecanismo de Estabilización de los Combustibles), manteniendo el límite de alza de precios de las gasolinas en $6,7.

“Los precios de los combustibles siempre son una variable muy sensible para la población. Nosotros vamos a tener que reponer o incrementar los recursos del Mepco para que siga funcionando todo el tiempo que sea necesario. Este es un mecanismo de estabilización que hoy es igualmente necesario, así como lo fue en el pasado”, indicó.

Además llamó a la calma a los usuarios.

“Es necesario no alarmarse en exceso, vamos a tener funcionando los mecanismos de amortiguación de estos shocks, tanto sobre el precio directo de los combustibles, como sobre los costos de los transportes colectivos. Es un tema del cual estamos preocupados”, expresó.

Crecimiento

Respecto de las cifras de crecimiento para 2022, el ministro aseguró que las proyecciones entregadas por la administración anterior que estimaron una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,5% y una demanda interna de 2%, “son poco plausibles”.

“Cifras de crecimiento como las que sugirió el gobierno anterior, me parece que no son consistentes con el ajuste que debe tener la economía este año para controlar la inflación. Esas proyecciones son superiores a todas las estimaciones de distintos actores. Me parecen poco plausibles las cifras que dio el gobierno anterior en su último informe”, aseguró.

Pacto tributario

Otro tema que abordó el secretario de Estado fue el Pacto Tributario que el presidente Gabriel Boric aspira a concretar en su mandato.

“Comparto plenamente la visión presidencial no solo porque necesitamos ingresos para financiar el programa de gobierno, sino porque en Chile hemos tenido muchos vaivenes tributarios y esa inestabilidad tributaria no le hace muy bien al país, porque cualquier empresario para invertir querrá saber cuál es el sistema tributario del país”, sostuvo.

Anunció que en las próximas semanas empezarán los diálogos sociales.

“Vamos a echar a andar un diálogo que aspiramos se concentre principalmente en abril, para que todos tengamos la oportunidad de conversar sobre la estructura, la lógica y los principios sobre los cuales debería desarrollarse nuestro sistema tributario. El diálogo será con diversas organizaciones, a lo largo del territorio”, explicó.

Respecto de los plazos para presentar la reforma tributaria recalcó que: “Nuestro propósito es que el proyecto esté ingresado antes de julio. Hay ciertas definiciones que serán importantes de tomar, respecto de si va a ingresar un solo proyecto, o varios”.