Ante el conflicto internacional desatado por la invasión de Rusia a Ucrania, en algunas partes, como en Estados Unidos, han sugerido dejar de comprar, consumir o simplemente realizar un boicot al vodka ruso como medida de rechazo a la situación que se vive en Europa del Este.

El vodka fue la bebida alcohólica más consumida del mundo en 2012, según la International Wine & Spirits Research (IWSR), con 4.4 mil millones de litros consumidos, principalmente en Rusia y Estados Unidos y Ucrania.

El vodka es una bebida alcohólica, cuyo origen se asocia a Rusia, a pesar de no estar 100% comprobado que de ahí provenga. También Polonia y otros países de Europa del Este reclaman ser los los creadores del bebestible.

Producido a través de la fermentación de granos y otras plantas ricas en almidón, como el centeno, trigo o la papa, el vodka se hizo popular en occidente luego de la Primera Guerra Mundial.

Según el libro ‘El pequeño Larousse Gastronomique‘, el vodka comenzó a ser consumido por los estadounidenses a partir de la década del 20, creando mezclas como el ‘Bloody Mary’ o el ‘Ruso Negro’.

De acuerdo al manual, el licor se crea por medio de un “proceso complejo que requiere tiempo, pues pasa por filtración y aromatización con plantas, hojas o bayas y contiene un alto porcentaje de alcohol, entre 32,5% y 49%”.

Según el medio CNN, funcionarios estatales de de Ohio, Utah y New Hampshire, en Estados Unidos han pedido a las licorerías que retiren los productos fabricados en Rusia o de marca rusa, incluyendo el vodka.

De tal manera, un bar de la ciudad norteamericana de Vermont llamado Magic Mountain, viralizó un video por medio de su cuenta de Twitter donde botan por el drenaje botellas de vodka de la marca Stolichnaya, asegurando que “no sirven productos rusos“.

Del mismo modo, el gobierno de Ontario, Canadá, ordenó a las licorerías deshacerse de los vodkas rusos. La empresa Newfoundland and Labrador Liquor Corporation, dejó de distribuir el vodka Russian Standard.

📢 The Newfoundland and Labrador Liquor Corporation, along with other Liquor jurisdictions throughout Canada, has made the decision to remove products of Russian origin from its shelves. These include Russian Standard Vodka and Russian Standard Platinum Vodka.

— NLC Liquor Store (@nlliquor) February 25, 2022