El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, reiteró sus críticas a la Convención, asegurando que le preocupa más la labor del órgano constituyente, que la instalación del nuevo gobierno de Gabriel Boric.

Así lo aseguró en entrevista con Cooperativa, donde destacó las declaraciones del mandatario electo respecto a llegar a acuerdos amplios.

“Creo que el Presidente Boric fue muy claro en manifestar la importancia de llegar a esto con amplios acuerdos, y hay que entender que el futuro Gobierno no tiene una mayoría en el Congreso, y tiene que construir las mayorías para lograr aquellos cambios que la sociedad ha pedido”, sostuvo.

En ese sentido, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) apuntó además al hecho que aún no se conocen mayores detalles de algunas propuestas.

Recordemos que tal como lo han reconocido los futuros ministros Giorgio Jackson y Jeanette Jara, los principales desafíos serán la reforma tributaria y la reducción de la jornada laboral.

“Todavía no tenemos el detalle ni hemos entrado en un proceso de conversación ni diálogo para entender la gradualidad, importancia o fuerza con que se quieren realizas estas propuestas”, Señaló Sutil.

En ese sentido, aseguró que “lo que Chile quiere son cambios con cierta gradualidad”, criticando la labor del órgano a cargo de redactar una Nueva Constitución.

Sutil acusa a la Convención de estar generando inestabilidad

“Lo que realmente está generando inestabilidad es lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional”, fustigó.

“Es ahí donde se están jugando las bases del futuro del país y los riesgos que eso pueda conllevar. Los riesgos son graves, los países que pierden institucionalidad, la capacidad de invertir, de emprender, se estancan. Es cosa de ver Argentina”, agregó.

En esa línea, el dirigente de la CPC advirtió los efectos económicos que podrían producirse por una Constitución poco representativa, afirmó.

“A mí me preocupa que en la Convención se generen lineamientos de futuro que puedan producir que el país se estanque, que no sea reconocida de todos, para todos y con todos y sigamos con esta discusión en los próximos 15 años con que la Constitución no representa un sector amplio de la sociedad”, dijo.

“Esa es mi preocupación, cómo hacer para que esto sea mesurado y correcto y no quedemos metidos en la media de Latinoamérica”, añadió Sutil.

“Cuando pierdes respeto institucional, los países pierden capacidad de inversión, de crear mejores empleos, de llegar al anhelado desarrollo”, advirtió.