En conversación con Willy Sabor y Dj Lolito, el exJappening con Ja destrozó la apuesta televisiva de Mega, afirmando que no le encontró “patas ni orejas”.

“Una vez dije: ‘si voy a opinar, lo voy a mirar’. No aguanté más de tres minutos y me dieron ganas de vomitar”, comenzó señalando Reyes ante la risas de los demás.

“No le encontraba patas ni orejas, y están mis amigos ahí. Kurt (Carrera), Martín (Grass), la Ina Sáez”, agregó.

“Una kermés de colegio, a donde me han invitado, era diez veces mejor que esa huevada. Podrán darle unos 30 años de rodaje y a lo mejor agarra un poco”, lanzó el actor detrás de Charly Badulaque.

Recordemos que hace algunas semanas fue Ernesto Belloni quien admitió que no ha podido reírse con el espacio.

En conversación con José Miguel Viñuela en el programa “Tal Cual” de TV+, Belloni descartó totalmente asistir a El Antídoto si es que alguna vez es invitado.

“A mí me cae muy bien Copano, me gusta mucho su humor, pero no me gusta el programa, no he logrado reírme”, afirmó.

No obstante, detalló que la responsabilidad del desempeño del programa no recae solamente en su animador: “No es culpa de Copano, es culpa de todos. La escenografía mala”, apuntó.