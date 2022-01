El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, y la directora de Estudios, Estadísticas y Datos, Nancy Silva, presentaron hoy el Informe de Endeudamiento 2021.

Se trata de la octava versión del estudio, cuyo objetivo es generar una radiografía del endeudamiento de las personas naturales en Chile. El informe considera datos reportados periódicamente por las instituciones supervisadas por la Comisión, correspondientes a personas naturales con obligaciones de consumo y vivienda.

El análisis se centra fundamentalmente en los deudores bancarios, entendidos como aquellos que mantienen obligaciones con bancos y sus sociedades de apoyo al giro (SAG), explicó la CMF.

No obstante, para estos deudores se incluye “tanto su deuda bancaria como la no bancaria registrada en los archivos de información de la CMF”. Adicionalmente, se incorpora una revisión del endeudamiento de aquellas personas que poseen deuda con emisores de tarjetas no bancarias (ETNB), cooperativas de ahorro y crédito (CAC) y mutuarias fiscalizadas por la CMF.

Principales resultados

El Informe de Endeudamiento 2021 tiene una cobertura estimada equivalente al 84% de las obligaciones de los hogares en Chile.

A junio de 2021, el nivel de deuda representativa de los deudores bancarios, correspondiente a la mediana de la distribución, alcanzó los $1,9 millones, mientras que los indicadores de carga financiera y apalancamiento fueron de 15,3% y 2,96 veces el ingreso, respectivamente.

Comparado con igual periodo del año anterior, se observa una disminución de la deuda representativa y una corrección a la baja en los indicadores de carga financiera y apalancamiento.

Estos resultados se explican principalmente por las políticas implementadas para enfrentar los efectos de la pandemia (transferencias y retiros) y a las bajas en las tasas de interés observadas durante los primeros meses del año pasado.

Niveles de deuda

De acuerdo al Informe, el segmento entre 40 y 45 años exhibe el mayor nivel de deuda ($5,1 – $5,5 millones de deuda mediana), mostrando una alta correlación con decisiones de compra de vivienda.

Adicionalmente, la deuda crece con el ingreso de la población evaluada. Así, los deudores con rentas sobre $1,2 millones acumulan 69,3% de la deuda, mientras su participación sobre el total de deudores es de 24,6%.

En cuanto a la distribución geográfica, las zonas norte y sur del país exhiben indicadores de endeudamiento superiores a los de la zona central.

Por género, el número de deudores bancarios es equilibrado entre hombres y mujeres. Sin embargo, la deuda de las mujeres ($1,3 millones) es cercana a la mitad de la de los hombres ($2,9 millones).

Alta carga financiera

A junio de 2021, el 15,5% de los deudores exhibía una alta carga financiera, correspondiente a aquellos que mantienen una carga financiera superior al 50% de su ingreso mensual.

Esta cifra es similar a la observada a igual fecha del año anterior. Por su parte, 22,5% de los deudores presentaban una carga financiera mayor al 40% de su ingreso mensual.

En línea con lo anterior, alrededor de 247 mil deudores bancarios registran atrasos u obligaciones impagas de uno o más días, lo que representa un 4,95% del total de los deudores.

La metodología del Informe considera principalmente la evaluación de tres dimensiones del endeudamiento: nivel de deuda (préstamo de dinero que una institución financiera otorga a una persona natural); carga financiera (porcentaje del ingreso mensual que es destinado al pago de obligaciones financieras); y apalancamiento (el número de ingresos mensuales que un deudor tendría que destinar para saldar sus obligaciones financieras por completo). Como indicador representativo de los resultados, se utiliza la mediana de la distribución para cada una de las variables.

Desafíos

La CMF indicó que el monitoreo del endeudamiento de las personas es de especial relevancia para el regulador y supervisor financiero.

“Si bien un mayor y mejor acceso al crédito permite a las personas absorber descalces temporales entre ingresos y gastos, e incrementar por esta vía su bienestar, un alto nivel de endeudamiento puede afectar la capacidad para cumplir con sus compromisos y hacerlos más vulnerables a shocks, generando impactos negativos sobre la estabilidad del sistema financiero”, agregó la Comisión.

En este contexto, el Informe de Endeudamiento 2021 subraya la importancia de contar con un registro consolidado de deudas para lograr mediciones consolidadas más precisas del endeudamiento de las personas.

“Esto permitiría medir de forma más consistente las distribuciones de los niveles de endeudamiento de los hogares y sería un aporte valioso para los agentes de crédito a la hora de evaluar a sus clientes, contribuyendo así a una inclusión y desarrollo financieros más saludables”, finalizó la CMF.