Un crossover de gamer y política ocurrió luego que hace algunos días, el vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, se enfrascó en una disputa por X/Twitter con la diputada Vanina Biasi, terminando todo en un desafío en el clásico juego de estrategia en tiempo real, Age of Empires II.

El desafío tomó un giro inesperado cuando Adorni respondió a una publicación de Biasi, donde ella decía que “en una partida de Age II esto es la rebelión de las aldeanas. @madorni te destruimos el castillito. Fin”.

La respuesta del vocero fue un desafío: “Vanina, espero que estés bien. Te voy a decir una sola cosa: te agarro en un Age of Empires II y te destruyo. Como en tu realidad, no saldrás de la edad de piedra. Wololo”.

Pero esto no quedó ahí, constató Tarreo, ya que la respuesta de la diputada fue igual de inusual, diciendo que “se defiende” en el juego. “No te distraigas con el Age II, gamer tardío. Te vamos a ganar en la calle y con la ola verde hecha tsunami”, aseguró.

Adorni redobló la apuesta, invitando a Biasi a jugar el sábado y ella le respondió: “Adorni, entiendo que le dolió la masividad de este #8M y más aún haber archivado el protocolo represivo. Usted sabe que el comienzo del fin viene por ahí. PD: se lo ve obsesionado por volver al medioevo. Juegue al Age II porque no lo vamos a dejar hacerlo en la realidad”.

El peculiar intercambio entre Adorni y Biasi no pasó desapercibido. William McCahill, líder de negocios para Age of Empires, se sumó a la conversación, comentando con humor que: “Como líder empresarial de Age of Empires, me complace ver que el juego finalmente alcanza su etapa de ‘árbitro de la política nacional argentina’. Estaré feliz de volar y ayudar a coordinar coincidencias para cualquier desacuerdo futuro”.