El delantero brasileño del Arsenal, Gabriel Jesus, enfrenta una sanción en su cuenta de Steam por, presuntamente, estar chitado usar trampas en Counter-Strike 2.

El baneo podría costarle ítems valuados en $35,000.

Jesus, conocido por su pasión por los videojuegos y las transmisiones en vivo en Twitch con Neymar y Casemiro -según recuerda Tarreo-, expresó su inconformidad en Twitter el 22 de enero, considerando la prohibición injusta.

“Mi cuenta recibió un baneo VAC injusto, ¿pueden ayudarme?”, pidió.

Hi @counterstrike my account received a VAC ban unfairly, can you help me? Follow the account link and print of the ban https://t.co/pd2BgmA2BX pic.twitter.com/yQPI8uM5Jj

— Gabriel Jesus (@gabrieljesus9) January 22, 2024