Finalmente, se acabó la espera y los fans del videojuego Grand Theft Auto recibieron la confirmación que necesitaban. Resulta que la desarrolladora, Rockstar Games, confirmó la llegada del GTA VI y además anunció cuándo saldrá su primer adelanto.

La noticia se dio en el marco de los preparativos para el aniversario número 25 de la compañía, que se celebrará el próximo mes. Este miércoles, adelantaron detalles de esta instancia.

“El mes que viene se cumple el 25 aniversario de Rockstar Games. Gracias al increíble apoyo de nuestros jugadores en todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de crear juegos que realmente nos apasionan”, posteó la compañía en su cuenta oficial de X (Twitter).

En el mismo hilo, agradecieron a los fanáticos de sus videojuegos. “Sin ustedes, nada de esto hubiera sido posible y estamos muy agradecidos con todos por compartir este viaje con nosotros“.

Para finalizar el mensaje, la compañía declaró que: “Estamos muy emocionados de informarles que a principios de diciembre lanzaremos el primer avance del próximo Grand Theft Auto. Esperamos muchos años más compartiendo estas experiencias con todos ustedes”.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser

