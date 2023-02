Este viernes fue el lanzamiento del esperado videojuego del universo de Harry Potter, “Howarts Legacy”, que en formato de mundo abierto permite a los jugadores vivir la experiencia de ser un mago o una bruja en el mágico mundo que creó J.K Rowling en 1997.

Sin embargo, y a pesar de que en gran parte cumplió las expectativas de los fans de la saga, hay quienes no están contentos con el giro que se le dio al mundo mágico, puesto que ahora hay más inclusión y presencia de personajes LGTBQ+.

Esto último no sería el problema, sino más bien las anteriores polémicas relacionadas a la autora de los libros, que se ha mostrado en diferentes ocasiones en contra de la comunidad trans, razón por la que ha sido tildada de transfóbica, TERF (feministas radicales trans excluyentes) y homofóbica.

Esto estaría chocando directamente con la adición de personajes de la comunidad LGTBQ+ al videojuego, puesto que en él es primera vez que se incluye a un personaje trans, por ejemplo. Además, los jugadores también pueden elegir libremente su aspecto y orientación sexual.

Entre las críticas que circulan en redes sociales, hay quienes aseguran que estos aspectos se integraron al videojuego para limpiar la imagen de J.K Rowling, llamando a boicotearlo; mientras que otros plantean que la autora en realidad, poco tuvo que ver con el desarrollo del videojuego.

No veo el problema en jugar Hogwarts Legacy, el juego no tiene culpa de que su autora sea una mierda, y no creo que deban juzgar una obra por su autora, si es por el tema de darle dinero a la señora, piratealo y ya

Te gusta Made in Abyss y el autor es un ped0 de narices xd

— ⚙ Corvex ⚙ (@CorvexKB24) February 10, 2023