La compañía de videojuegos Square Enix anunció el lanzamiento de Life is Strange Remastered Collection, una versión mejorada de los dos primeros juegos de la premiada serie.

El juego, que ahora cuenta con modelos de los personajes actualizados, además de mejoras en movimientos y más, se encuentra disponible en diferentes plataformas.

Las protagonistas de la historia son Max y Chloe. Las chicas son amigas de infancia donde, mientras la primera descubre que tiene una habilidad para retroceder el tiempo, Chloe posee la agilidad mental para esclarecer y cambiar sucesos que viven en Arcadia Bay.

¿Dónde está disponible?

Actualmente esta nueva versión está disponible para Google Stadia, PlayStation (tanto 4 como 5), Xbox y PC. Por otro lado, la edición para Nintendo Switch estará disponible a finales de este año, según explican en redes sociales del videojuego.

En PlayStation Store tiene el juego a 39.99 dólares, es decir alrededor de 31 mil pesos chilenos.

De acuerdo a la plataforma de Steam, encargada de vender la versión para computadoras, el juego tiene un costo de $26.999. Existe también la versión Ultimate Edition, lo que equivale a una edición Deluxe, a un costo de $76.198, aunque actualmente está con descuento a $37.301.

¿Qué incluye el juego?

Life is Strange Remastered Collection incluye el primer juego de la saga, Life is Strange y su precuela, Life is Strange: Before the Storm.

El especial trae además de las mejoras prometidas, una mejor sincronización labial y animaciones faciales con captura de movimientos, optimización del motor de juego e iluminación, así como también modificaciones en las mecánicas de algunos puzles.

Además, como se anunció anteriormente, el contenido Deluxe del juego tendrá atuendos adicionales y un episodio adicional, “Adiós” de Life is Strange y todas las canciones de la banda sonora y temas con licencia de los juegos originales.