Como ya es costumbre, este jueves en el evento The Game Awards 2021 se presentaron los tráilers de los próximos videojuegos que serán lanzados, y entre los más destacados está el de la mujer maravilla Wonder Woman, Star Wars: Eclipse, Elden Ring, Sonic Frontiers y Suicide Squad: Kill The Justice League.

Todo ocurrió en una de las galas más esperadas del año para la industria gamer, que se realizó en Los Ángeles, Estados Unidos e inició a las 16:30 horas (21:30 horas de Chile) y se prolongó por unas tres horas y media.

Si bien lo más esperado por muchos es la premiación de los juegos nominados según la categoría, siempre hay sorpresas y definitivamente los tráilers de los videojuegos que se lanzarán fueron toda una novedad.

Mira los más influyentes a continuación:

1. Wonder Woman

Aún no tiene fecha de lanzamiento, ni se ha mencionado para qué plataformas estará disponible.

2. Star Wars: Eclipse

Aún no hay una fecha de lanzamiento.

3. Elden Ring

Su lanzamiento está programado para el 22 de febrero de 2022, según su desarrollador Bandai.

4. Sonic Frontiers

Se espera que llegue a finales de 2022, según revelado en el evento.

5. Suicide Squad: Kill The Justice League

Aún no hay fecha de lanzamiento.

6. Ganadores del Game Awards 2021

Entre las categorías más importantes que se premian se encuentran el Juego del año, que quedó en manos de It Takes Two; Juego de mayor impacto, que lo obtuvo Life Is Strange: True Colors; Mejor juego de lucha, ganado por Guilty Gear Strive; y el Juego más esperado, que se lo llegó Elden Ring.

En las últimas galas ya es normal ver mejor juego eSports, mejor equipo eSports y mejor entrenador eSports.

En total, las categorías que premian son 31. No obstante, algunas producciones resultaron ganadoras de más de una sección.

Tal es el caso de Forza Horizon 5 que se quedó con las categorías Mejor diseño de audio, Innovación en accesibilidad y Mejor juego de Deportes, en cuanto a It Takes two no solo fue el Juego del año, también Mejor juego familiar y Mejor juego multijugador y Deathloop fue ganador en la categoría de Mejor dirección y Mejor dirección artística.

Revisa a continuación los ganadores por categoría: