Cuando un juego alcanza la popularidad que tiene Genshin Impact es natural que se generen controversias en torno a este. Suelen aparecer llamados a “cancelar” ciertos aspectos que les parecen problemáticos a algunas personas.

Esta vez, en Twitter comenzó a ser tendencia el Hashtag #boycottgenshin en el que se exponían ciertos problemas de representación de pueblos indígenas americanos y diferentes problemáticas sociales como unos comentarios racistas hacia uno de los personajes y supuestas insinuaciones de pedofilia.

Una de las acusaciones de usuarios señala que había “burlas a indígenas, sistema de seguridad pobre, indicios de pedofilia, creación de un continente asiático sin personas negras como representación, remarcaciones racistas”.

Esta polémica surgió debido a que entre los enemigos están los Hilichurl, que son unas criaturas humanoides que usan unas especies de máscaras tribales y se mueven de forma extraña, y que según algunos jugadores están inspirados en pueblos originarios.

Respecto a las acusaciones de pedofilia, aparentemente sería porque un personaje adulto estaría enamorado de otro menor.

De acuerdo a Tarreo, si bien hubo usuarios de la red social que pidieron cancelar los aspectos que les desagradaban de este juego, otros aseguraron que los problemas que acusaban no eran tales.

“Esta es la verdad que muchos de ustedes necesitan escuchar. Dejen de intentar justificar su propia narrativa narcisista y, de hecho, investiguen antes de intentar subirse al carro de la cancelación. Es desagradable ver tantas ovejas tratando de ser algo que no son”, señaló un usuario.

#boycottgenshin This is the truth a lot of you need to hear. Stop trying to justify your own narcissistic narrative, and actually do your research before trying to jump on the cancel wagon. It’s unsightly watching so many sheep trying to be something they’re not. pic.twitter.com/usDMvmZm36

— Unknown (@Unkn0wn__Gh0st) April 6, 2021