El chileno Martín Andrighetti, estudiante de Ingeniería en la Universidad Católica de Chile, se coronó como el “mejor programador del mundo” al ganar el pasado 22 de marzo el primer premio de la Competencia TCS CodeVita 2024 en Mumbai, India, una de las competiciones de código más prestigiosas a nivel global.

La instancia busca a estudiantes y recién egresados con máximo de un año concluida su carrera universitaria, sin límite de edad, de todos los rincones de América Latina y del mundo, para competir codificando.

Y no fue el único en dar la cara: este año un récord de siete estudiantes chilenos llegaron a la final de la competencia, según la Embajada de Chile en dicho país.

