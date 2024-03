La tarde de este martes, internautas de diferentes partes del mundo reportaron la caída de Facebook e Instagram. De hecho, Facebook cerró las sesiones de algunos usuarios y estos no pueden ingresar a sus perfiles.

Por otro lado, Instagram está presentando problemas para actualizar el feed, las historias y tampoco se pueden enviar mensajes.

De acuerdo con Down Detector, los usuarios están reportando problemas en Facebook desde el medio día y el 89% de ellos tienen que ver con iniciar sesión, mientras que el resto son fallas en la aplicación móvil y el sitio web.

Asimismo, en Instagram reportaron 72% de fallas en la aplicación móvil, 14% en el sitio web y 13% son errores de conexión del servidor.

Todo indica que la caída proviene desde Meta, puesto que apps como Threads y Messenger tampoco están funcionando con normalidad. Además, desde la plataforma postearon un mensaje en su página de estado.

“Somos conscientes de un problema que afecta el inicio de sesión en Facebook. Nuestros equipos de ingeniería están buscando activamente resolver el problema lo más rápido posible“, informaron.

Asimismo, Andy Stone, jefe de comunicaciones de Meta, también alertó de la situación y dijo que “estamos trabajando en eso ahora”.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024