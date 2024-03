Este martes se registra una caída general de los servicios de Meta en el mundo, por lo que plataformas como Facebook e Instagram están totalmente ‘caídas’.

Lo cierto es que la situación trajo consigo un hecho bastante insólito en X, donde el nombre de Elon Musk se convirtió en Tendencia, y sin haber dicho absolutamente nada.

Lo anterior se debe a que muchas personas recordaron la rivalidad que existe entre Musk y Mark Zuckerberg.

Asimismo, lanzaron cientos de memes en donde hacían referencia a “cómo se sentiría Elon Musk viendo a Zuckernerg”.

Elon Musk after seen Mark Zuckerberg both Instagram down and Facebook down 👇#instagramdown #facebookdown #meta pic.twitter.com/gg1nt4MnPk

— Ashutosh Srivastava 🇮🇳 (@sri_ashutosh08) March 5, 2024