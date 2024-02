¿Te has preguntado cuál es el sitio web más inquietante de internet? No, no está en la ‘deep web’, de hecho, es una Inteligencia Artificial (IA) que puede encontrar todas las fotos existentes en las que aparezca tu rostro.

Se trata de Pimeyes, un sitio que utiliza IA para realizar búsquedas por reconocimiento facial, y es capaz de encontrar todas las imágenes existentes en línea en relación a un rostro.

Parece simple, pero muchos usuarios han comentado lo inquietante de los resultados, puesto que han encontrado fotos suyas que ni siquiera sabían que estaban en línea.

Por ejemplo, algunas personas aparecieron en fotos de paisajes, eventos o selfies de desconocidos, simplemente por estar cerca de ellos.

Además, también encontraron suplantaciones de identidad o posteos no muy amigables, lo que abrió un debate de lo expuestos que dejan las redes sociales a sus usuarios en línea y el mal uso que se le puede dar a herramientas como esta.

The PimEyes this is a very scary AI.

She can find all the photos of a person, from all sites, from just one or 2 photos.

What's next?🤨

Lol 😂#MARK #PimEyes #AI画像 #blockchain pic.twitter.com/r4nfBUUrv1

— Eric Bhai (@Ku5rik) February 27, 2024