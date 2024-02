Google presentó recientemente, Genie, una nueva Inteligencia Artificial (IA) que puede crear videojuegos en 2D a partir de una imagen, videos de internet o incluso un simple boceto.

Se trata de, un modelo que puede “generar una variedad infinita de mundos jugables”, describe Google en el sitio oficial de esta IA.

Según detallan desde la plataforma, Genie será un nuevo paradigma para la IA generativa, porque ahora los contenidos generados con ella serán al mismo tiempo interactivos.

Esta herramienta está entrenada a partir de información que encuentra en internet, especialmente videos, pero también puede recibir ideas propias del usuario.

“Genie se entrena a partir de un gran conjunto de datos de videos de Internet disponibles públicamente. Nos centramos en vídeos de juegos de plataformas 2D y robótica, pero nuestro método es general y debería funcionar para cualquier tipo de dominio, y es escalable a conjuntos de datos de Internet cada vez más grandes“, señala Google.

Asimismo, se le pueden solicitar imágenes que nunca antes había visto, como fotografías o bocetos del mundo real, lo que permite a las personas interactuar con sus mundos virtuales imaginados, actuando esencialmente como un modelo de mundo básico”, añaden.

I am really excited to reveal what @GoogleDeepMind's Open Endedness Team has been up to 🚀. We introduce Genie 🧞, a foundation world model trained exclusively from Internet videos that can generate an endless variety of action-controllable 2D worlds given image prompts. pic.twitter.com/TnQ8uv81wc

— Tim Rocktäschel (@_rockt) February 26, 2024