La cadena australiana Nine News está siendo acusada de usar una inteligencia artificial (IA) en Photoshop para sexualizar una imagen de Georgie Purcell, diputada del parlamento del estado de Victoria.

La polémica fotografía, publicada a principios de este mes, suscitó rápidas críticas de la parlamentaria en las redes sociales, quien denunció que el canal perpetúa la “sexualización y cosificación constantes” a las que se enfrentan las mujeres políticas en Australia.

Según se cuestiona, la imagen manipulada acentúa los pechos de Purcell y expone su vientre, pese a que en la imagen original figura con un vestido de una sola pieza.

I endured a lot yesterday.

But having my body and outfit photoshopped by a media outlet was not on my bingo card.

Note the enlarged boobs and outfit to be made more revealing.

Can’t imagine this happening to a male MP.

What gives? pic.twitter.com/NhnkDRMidc

— Georgie Purcell (@georgievpurcell) January 29, 2024