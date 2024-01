TikTok se enfrenta a un duro revés, luego de que Universal Music Group (UMG) anunciara que suspendería la presencia de la música de su catálogo en la plataforma.

El contrato entre ambas partes expira este miércoles, y no sería renovado. Así, Universal busca ejercer presión sobre la plataforma por la proliferación de material generado con inteligencia artificial basado en obras de sus artistas.

En un comunicado, UMG reveló que a pesar de la enorme base de usuarios de TikTok, la plataforma contribuye sólo en torno al 1% a los ingresos totales de la compañía. La discográfica acusa a TikTok de no compensar adecuadamente a los artistas y compositores y plantea graves acusaciones sobre infracciones generadas por IA en el trabajo de sus artistas.

El comunicado sostiene que TikTok no sólo permite, sino que fomenta activamente los contenidos generados por IA, llegando incluso a exigir derechos contractuales que podrían disminuir significativamente el fondo de derechos de autor para los artistas humanos.

La discográfica destaca también el papel de TikTok en el reciente escándalo de imágenes explícitas generadas por inteligencia artificial, en particular haciendo referencia a artistas como Taylor Swift, sin nombrarla directamente.

UMG critica el proceso de retirada de contenidos de TikTok por ineficiente y engorroso, comparándolo con un juego de “Whack-a-Mole” -en que se golpea marmotas en la cabeza con un mazo cada vez que se asoman de unos agujeros-.

La discográfica afirma que TikTok respondió a sus preocupaciones con indiferencia, e incluso intentando intimidar a UMG para que aceptara un acuerdo que infravaloraba a sus artistas.

“La táctica de TikTok es obvia: utilizar el poder de su plataforma para perjudicar a los artistas vulnerables e intentar intimidarnos para que cedamos a un mal acuerdo que infravalora la música y perjudica a los artistas y compositores, así como a sus fans”, aseguraron. “Nosotros nunca haremos eso”.

Este movimiento de UMG se hace eco de su postura anterior contra la IA, citando una cruzada pasada contra una canción generada por la IA que imitaba a los populares artistas Drake y The Weeknd. La canción, llamada “Heart on My Sleeve”, fue retirada en repetidas ocasiones de plataformas como Spotify y TikTok.