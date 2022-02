La irrupción de los Non Fungible Token (tokens no fungibles) o NFT, por sus siglas en inglés no es nueva. Se usan desde el 2014, pero cada vez son más comunes, sobre todo para comprar y vender obras de arte digitales, con la particularidad de ser auténtica y teóricamente segura, pero ¿cómo funcionan los NFT?.

Para hacerse una idea, Jack Dorsey, CEO de Twitter, vendió el primer tweet de la historia en forma de token no fungible (NFT) por 2,9 millones de dólares, en marzo de 2021.

Para saber lo que es un NFT, es necesario separar los conceptos. Un token o ficha en español, según el banco BBVA, es una unidad de valor basada en criptografía y emitida por una entidad privada en una blockchain (conjunto de tecnologías como medida de seguridad), como Bitcoin o Ethereum.

En ese sentido, los bitcoins son tokens, pero los tokens no solo son criptomonedas, también pueden tener otros usos.

En definitiva, el token tiene valor y ya bastantes entidades bancarias o casas comerciales, entre otras, lo utilizan como forma de pago.

Respecto al concepto de Non Fungible (no fungible), este es de uso jurídico y significa que no es sustituible. A diferencia de los objetos o bienes fungibles, estos son únicos en su número, medida, peso u alguna otra característica que lo hace irreemplazable.

De acuerdo a las definición, se puede decir que un NFT es un objeto digital único (no hay dos iguales) y con un valor asociado al pago de las llamadas fichas o tokens.

Un NFT permite al comprador poseer el artículo original, generalmente autentificado como prueba, lo que lo hace llamativo para los coleccionistas.

Al ser único, este aumenta su valor, algo que va a en dirección opuesta a la tendencia de Internet, que es dar acceso mayoritario a los usuarios.

El estadounidense Mike Winkelmann, conocido como Beeple, es uno de los artistas más conocidos en el mundo del arte digital y de los NFT. En marzo del 2021 subastó por 70 millones de dólares su obra “Todos los días, los primeros 5000 días“.

Los CryptoPunks son una serie de 10,000 NFT creados por Matt y John de Larva Labs, una empresa de videojuegos que se inspiró en el movimiento punk. Algunos de ellos se han vendido en hasta 7,6 millones de dólares.

Otro de los NFT más conocidos, se trata de un video. Fue creado por el tuitero Pablorfraile y lo vendió por $6,6 millones de dólares. Se llama “Crossroad” y en él se ve a personas caminado frente al cuerpo desnudo y rallado del ex presidente Donald Trump.

CROSSROAD

By @beeple

The #1/1 from beeple's first NG drop has just resold on the secondary market for $6.6 million.

History has just been made.

Congrats to beeple and of course to @pablorfraile for the sale. pic.twitter.com/mTYG4VABSw

— Nifty Gateway (@niftygateway) February 25, 2021