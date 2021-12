Medios internacionales informaron que un grupo de hackers robaron un total de 196 millones de dólares en criptomonedas a la empresa Bitmart. El hecho ocurrió durante el fin de semana pasado, pero recién este lunes el fundador de la marca, Sheldon Xia, dio a conocer lo sucedido mediante un tweet.

1/3 We have identified a large-scale security breach related to one of our ETH hot wallets and one of our BSC hot wallets. At this moment we are still concluding the possible methods used. The hackers were able to withdraw assets of the value of approximately USD 150 millions.

— Sheldon Xia (@sheldonbitmart) December 5, 2021