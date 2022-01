Un ciberataque dejó sin internet al micro-estado europeo de Andorra durante 4 días. El objetivo eran famosos youtubers que viven en ese país, liderados por El Rubius (Rubén Doblas Gundersen), AuronPlay (Raúl Álvarez Genes) y TheGrefg (David Cánovas Martínez).

En los últimos años, se ha convertido en tendencia que influencers multimillonarios se muden a otros países donde tienen que pagar muchos menos impuestos, aumentando así sus ganancias.

En el caso de los tres streamers mencionados, trasladaron su residencia oficial a Andorra, un principado ubicado estratégicamente entre España y Francia, donde hay que pagar menos impuestos en comparación a su país de origen. Otros conocidos influencers españoles también viven ahí.

Este movimiento podrá ser ventajoso en otros aspectos, pero ha generado un nuevo problema: la red de internet de Andorra es más pequeña y está mucho más expuesta a ciberataques.

Así ha quedado en evidencia luego de que una embestida hiciera colapsar a Andorra Telecom, el único operador estatal, dejando al país con conexión intermitente en fibra óptica y móvil entre el viernes 21 y el lunes 24 de enero.

Los problemas de este tipo comenzaron hace cuatro años, junto con la llegada de los youtubers, pero nunca habían alcanzado esta escala, indicó el secretario de Estado de Transformación Digital del Gobierno de Andorra, César Marquina, al periódico español El País.

“No nos planteamos que una serie de youtubers pudieran generar tanto interés en desplegar ataques de este volumen”, lo que está causando “degradación del servicio de internet entre los usuarios”, dijo.

Usualmente el tráfico de Andorra es de 35GB por segundo, pero durante este incidente, los hackers lo hicieron llegar hasta 1TB, por lo que colapsó el sistema a nivel nacional.

“Si extendemos las defensas a 1TB nadie nos dice que mañana no recibamos un ataque de 1,2 o de 1,4”, aseguró Marquina, añadiendo que no tienen la capacidad económica para combatir a los ciberdelincuentes y no saben cómo solucionarlo a largo plazo.

Youtubers ofrecen recompensa tras ciberataque en Andorra

Los influencers El Rubius, AuronPlay y TheGrefg no se han quedado de brazos cruzados y han ofrecido una recompensa de 10.000 euros (casi 9 millones de pesos chilenos) para quien les entregue información sobre los atacantes.

El Rubius escribió sobre el ataque en varios mensajes de Twitter, donde hizo bromas como “le estoy pidiendo el wifi al vecino, ahora vuelvo” y “voy a meter el router en arroz”.

Hackers antes: Te tiro de la partida del Call of Duty Hackers ahora: Voy a tumbar el internet de un país entero — elrubius (@Rubiu5) January 21, 2022

Mientras que AuronPlay afirmó que “por gracia o por desgracia os estáis metiendo con personas que tienen recursos económicos para llevar esto hasta el final (…). Es una amenaza con la ley, y cuando el juez os condene, entonces lloraréis”.